2024-01-04 10:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژمارەیەك لە وڵاتانی ئەفریقا ویستی خۆیان بۆ هاوردەكردنی پەتاتەی هەرێم دەربڕیوە. شەیما كوخە، راوێژكاری وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی…

The post ئەفریقا داوای پەتاتەی هەرێم دەكات appeared first on Esta Media Network.