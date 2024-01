2024-01-04 13:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرنووسەری رۆژنامەی خەباتی زمانحاڵی پارتی رەخنە لە نەقیبی سەندیكای رۆژنامەنووسان دەگرێت بەهۆی دانانی موجەلەدی رۆژنامەكە لەژێر پێیدا. سه‌لام…

The post سەرنووسەری رۆژنامەیەكی پارتی رەخنە لە نەقیبی رۆژنامەنووسان دەگرێت appeared first on Esta Media Network.