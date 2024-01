2024-01-04 16:40:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی راگەیەندراوی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی کەرکوک، هەڵکردنی هیچ ئاڵایەکی دیکە جگە لە ئاڵای عێراق لە خوێندنگەکانی شارەکە…

The post جگە لە ئاڵای عێراق هەڵکردنی ئاڵای دیکە لە خوێندنگەکانی کەرکوک قەدەغەیە appeared first on Esta Media Network.