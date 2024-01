2024-01-04 18:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئەو زانیارییانەی بە تۆڕی میدیایی ئێستا دراون، لە رۆژی یەكشەممەی داهاتووەوە لە بەشێكی زۆری خوێندنگاكانی سنووری پارێزگای…

The post پرۆسەی خوێندن لە پارێزگای سلێمانی دەستپێدەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.