2024-01-04 18:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ لیژنەی ئاسایش و بەرگریی داوای دانیشتنی خێرای ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی کرد و داوای کاراکردنی بڕیاری کۆتاییهێنان بە…

