2024-01-04 20:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك كۆماری عێراق فۆڕمی ئەستۆپاكی دەستەی دەسپاكی فیدڕاڵی بۆ ساڵی 2024 پڕكردەوە. دەستەی دەسپاكیی عێراق راگەیەندراوێكی بڵاكردەوە و…

