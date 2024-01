2024-01-04 20:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری پۆلیسی كەركوك رایدەگەیەنێت، كەمێك پێش ئێستا بڕیاردرا و هێزەكانی سوپای عێراق لە گەڕەكی نەورۆزی شاری كەركوك دەكشێنەوە.…

