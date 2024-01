2024-01-04 20:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دادی عێراق رایدەگەیەنێت، سەرۆك وەزیرانی عێراقم لە پێشێلكارییەكانی گەڕەكی نەورۆز لە شاری كەركوك ئاگاداركردووەتەوە هێزەكە لەو گەڕەكە…

