2024-01-04 23:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری پەروەردەی دەربەندیخان رایگەیاند، ” مامۆستایان توێژێکی پیشەیین و داواکاریی پیشەییان هەیە، داواکارم هەنگاوە نوێیە ئەرێنیەکە تەواو بکەن…

The post بەڕێوەبەری پەروەردەی دەربەندیخان داوایەک ئاڕاستەی مامۆستایان دەکات appeared first on Esta Media Network.