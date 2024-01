2024-01-05 10:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، چەند پێشنیازێك بۆ چارەسەری كێشەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم خراوەتەروو و دەشڵێت، “تا ئەو…

The post بەغداد لە ناردنی قەرز بۆ مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم بەردەوامدەبێت appeared first on Esta Media Network.