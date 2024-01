2024-01-05 13:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی پێشبینییەكانی كەشناسی بۆ كەشوهەوای 48 كاتژمێری داهاتوو، بارانبارین لە سەنتەری شارەكان و بەفر لە ناوچە سنوورییەكان بەردەوامدەبێت.…

