2024-01-05 13:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق رایگەیاند، “هیچ لایەنێك بۆی نییە سەروەریی خاكی عێراق پێشێل بكات و لیژنەیەك بۆ كشانەوەی هێزەكانی…

The post سودانی: هیچ لایەنێك بۆی نییە سەروەریی خاكی عێراق پێشێل بكات appeared first on Esta Media Network.