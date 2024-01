2024-01-05 14:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێكی بانكی ناوەندیی عێراق رایدەگەیەنێت، لە رۆژانی داهاتوودا چەند بڕیار و رێوشوێنێك بۆ پاڵپشتیكردنی بەهای دیناری عێراقی دەردەكرێت…

