2024-01-05 15:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژمارەیەك لە پەرلەمانتارانی یەكێتی سەردانی دانیشتووانی گەڕەكی نەورۆز لە كەركوك دەكەن بەدواداچوون بۆ داواكارییەكانیان دەكەن. سەباح حەبیب پەرلەمانتاری…

