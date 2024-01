2024-01-05 15:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شانەی راگەیاندنی ئەمنیی عێراق رەتیدەكاتەوە، هیچ هاوكاری و هەماهەنگییەك لە نێوان عێراق و ئەمریكا لە كاتی هێرشەكەی سەر…

The post شانەی راگەیاندنی ئەمنی رەتیدەكاتەوە لە هێرشەكەی سەر حەشدی شەعبی هاوكاریی ئەمریكایان كردبێت appeared first on Esta Media Network.