2024-01-05 17:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی دەستگیرکردنی کەسێکی بە تۆمەتی دزینی بارهەڵگرێک راگەیاند و دەستیش بەسەر بارهەڵگرەکەدا گیرا. بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی سلێمانی بڵاویکردەوە،…

