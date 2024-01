2024-01-05 17:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەکی نوێی زانستی ئاشکرایکردووە، گروپی خوێن کاریگەری لەسەر تووشبوونی مرۆڤ بە جەڵتەی مێشک هەیە. مرۆڤ بە گشتیی هەڵگری…

The post گروپی خوێن کاریگەری لەسەر تووشبوون بە جەڵتەی مێشک هەیە appeared first on Esta Media Network.