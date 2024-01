2024-01-05 19:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی کەرکوک دەستگیرکردنی تۆمەتبارێکی لە شاری بەغداد راگەیاند کە لە کەرکوک 90 ملیۆن دیناری لە بازرگانێک دزیبوو. فەرماندەیی…

The post لە کەرکوک 90 ملیۆن دیناری لە بازرگانێک دزی لە بەغداد دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.