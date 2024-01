2024-01-05 21:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتی رایدەگەیەنێت، نابێت هیچ کرێکارێک مووچەکەی لە 350 هەزار کەمتربێت. مەریوان بەگۆک عەزیز بەڕێوەبەری…

