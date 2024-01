2024-01-06 10:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری رابردووی سنووری هەڵەبجە بڵاوکرایەوە و تا ئێستا کۆی گشتیی بارانبارین لەو سنوورە زیاترە لە…

The post لە 24 کاتژمێری رابردوودا لە سنووری هەڵەبجە ناوچەی تەوێڵە زۆرترین بارانی لێ باریوە appeared first on Esta Media Network.