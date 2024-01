2024-01-06 10:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژمارەی گیانلەدەستدان بەهۆی بوومەلەرزەکەی ژاپۆن کە لە رۆژی سەری ساڵدا روویدا ئەمڕۆ شەممە 100 کەسی تێپەڕاند و تا…

