2024-01-06 14:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یۆشیماسا هایاشی، سکرتێری حکومەتی ژاپۆن رایگەیاند، “فومیۆ کیشیدا، سەرۆک وەزیرانی ژاپۆن، سوپاسی کیم جۆنگ ئون، سەرۆکی کۆریای باکووری…

