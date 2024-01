2024-01-06 14:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دیمەنێکی هەسارەی زەوی لە مەریخەوە لە دوای خۆرئاوابوونێکی سەر هەسارەی مەریخ بڵاوكرایەوە لوقمان حەوێز، شارەزا و ئەندامی كۆمەڵەی…

The post دیمەنی هەسارەی زەوی لەسەر مەریخەوە appeared first on Esta Media Network.