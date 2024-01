2024-01-06 16:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەسەڵاتدارانی سیئۆلی پایتەختی کۆریای باشوور رایانگەیاند، “کۆریای باکوور جارێکی دیکە مەشق و راهێنانی لە نزیک سنوورە دەریاییە کێشە…

The post جارێکی دیکە پیۆنگیانگ لە سنوورە دەریاییەکانی لەگەڵ سیئۆل سەرقاڵی مەشقکردنە appeared first on Esta Media Network.