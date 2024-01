2024-01-06 16:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئامارەکانی یەکێتیی پیاوانی کوردستان لە ساڵی رابردوودا زیاتر لە 600 پیاو توندوتیژیان بەرامبەر کراوە و هەشت پیاویش…

The post ساڵی رابردوو هەشت پیاو بەهۆی کێشەی خێزانییەوە کوژراون appeared first on Esta Media Network.