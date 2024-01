2024-01-06 16:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، هێرشە موشەکییەکەی هەفتەی رابردووی سەر بارەگایەکی حەشدی شەعبی لە شاری بەغداد بە فەرمانی…

The post جۆ بایدن بەرپرسیارێتی هێرشەکەی بەغداد_ی لە ئەستۆگرت appeared first on Esta Media Network.