2024-01-06 19:05:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا بۆردومانی چیای جاسووسان لە لە بناری قەندیل كراوە و بۆردومانەكە هیچ زیانێكی گیانی نەبووە. بەپێی…

The post بۆردومانی سنووری قەندیل كرا appeared first on Esta Media Network.