2024-01-06 20:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئێوارەی ئەمڕۆ بومەلەرزەیەک لەنێوان قەزای کەلار و ناحیەی باوەنور روویدا و هیچ زیانێکی بەدواوە نەبوو. بەپێی زانیارییەکان بومەلەرزەکە…

The post بومەلەرزەیەک لە کەلار روویدا appeared first on Esta Media Network.