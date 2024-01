2024-01-06 20:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامە سەركەوتووەكانی هاوپەیمانیی كەركوك هێز و ئیرادەمانە لە ئەنجومەنی پارێزگای كەركوك بەدواداچوون بۆ گرفتی هاوڵاتییانی گەڕەكی نەورۆز دەكەن.…

The post رێبوار تەها: كارەكانی سوپای عێراق لە گەڕەكی نەورۆز لە كەركوك نایاسایین appeared first on Esta Media Network.