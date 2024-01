2024-01-07 09:00:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی ئەمریكا ئامانجی سەردانەكەی ئاشكرادەكات و دەڵێت، بەدوای گەرەنتیدا دەگەڕێین کە ململانێکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا فراوان نەبن.…

