2024-01-07 10:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی پێشووی ئەمریکا، پێی وایە لە ماوەی دە مانگی کۆتایی پێش هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکا، جۆبایدن، سەرۆکی ئەمریکا جەنگی…

The post ترامپ: بایدن جەنگی جیهانیی سێیەم هەڵدەگیرسێنێت appeared first on Esta Media Network.