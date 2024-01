2024-01-07 10:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ بازاڕەکانی دراو لە شارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق کرانەوە، نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی لەماوەی…

The post 100 دۆلاری ئەمریکی لە نزیک 153 هەزار دیناردایە appeared first on Esta Media Network.