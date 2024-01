2024-01-07 15:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای بڵاوکردنەوەی گشتاندنەکەی وەزارەتی پەروەردە سەبارەت بە پلەبەرزکردنەوەی مامۆستایان و فەرمانبەران و بەگرێبەستکردنی مامۆستایانی وانەبێژی دانەمەزراو، هەریەک لە…

The post پەروەردەکانی گەرمیان و راپەڕین و هەڵەبجە داوای دەستپێکردنەوەی دەوام دەکەن appeared first on Esta Media Network.