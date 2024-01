2024-01-07 15:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێم رایدەگەیەنێت، ” کۆبوونەوەی وەفدی هەرێم لەگەڵ بەغداد بۆ چارەسەری کێشەی مووچە و نەوت دەستیپێکرد”.…

The post “کۆبوونەوەی وەفدی هەرێم لەگەڵ بەغداد بۆ چارەسەری کێشەی مووچە و نەوت دەستیپێکرد” appeared first on Esta Media Network.