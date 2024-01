2024-01-07 16:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆک کۆماری عێراق داوادەکات، بەدواداچوون بۆ بڕیارەکانی لیژنەی مادەی 140 بکرێت و ماف بۆ خاوەنەکانیان بگەڕێندرێتەوە و گۆڕانکارییە…

The post سەرۆک کۆماری عێراق: پێویستە پەلەبکرێت لە پێکهێنانی حکومەتی خۆجێی کەرکوك appeared first on Esta Media Network.