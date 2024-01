2024-01-07 18:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرپەرشتیاری كەركوك ــ سەڵاحەدینی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان رایدەگەیەنێت، “رێگانادەین ستەم لە دانیشتووانی گەڕەكی نەورۆزی كەركوك بكرێت و دەشڵێت،…

The post ئاسۆ مامەند: لە رێگای یاساوە چارەسەری كێشەی دانیشتووانی گەڕەكی نەورۆزی كەركوك دەكەین appeared first on Esta Media Network.