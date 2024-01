2024-01-07 22:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا، تەقە بە ئاراستەی خێوەتی مانگرتووانی گەڕەكی نەورۆزی شاری كەركوك كرا و هیچ زیانێكی گیانی نەبووە.…

