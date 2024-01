2024-01-07 22:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چوارشەممەی داهاتوو 47یەمین پێشانگای نێودەوڵەتیی بەغداد بە بەشداریی 20 وڵات و 800 کۆمپانیای ناوخۆیی و عەرەبی و بیانی…

