2024-01-07 23:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ستران عەبدوڵا لە وتارێکیدا رایدەگەیەنێت، ماوەی داهاتوو رەد و بەدەلی زۆر دروستدەبێت لەسەر ئایندە و شێوازی حکومەتی لۆکاڵی…

The post ستران عەبدوڵا: لە زڕەی زنجیر دڵمان نەلەرزێ appeared first on Esta Media Network.