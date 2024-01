2024-01-07 23:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی کۆیە هاوڵاتییان ئاگاداردەکاتەوە و دەڵێت، “سبەینێ دەستدەكرێتەوە بە دابەشکردنی ئاوی پاکی خواردنەوە لە سەنتەری قەزای کۆیە”.…

