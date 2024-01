2024-01-07 23:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەلی حەمەساڵح ئەندامی خولی پێنجەمی پەرلەمانی كوردستان رایدەگەیەنێت، پێویستە گرفتی تێچووی بەرهەمهێنانی نەوت لە نێوان هەرێم و بەغداد…

The post عەلی حەمەساڵح: تا ئەو كاتەی یاسای بودجە هەمواردەكرێتەوە قەرز بە هەرێم دەدرێت appeared first on Esta Media Network.