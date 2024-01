2024-01-08 18:55:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە تۆمەتی بەرتیل وەرگرتن، سزای شەش ساڵ زیندانیکردن بۆ بەڕێوەبەرێکی گشتی لە عێراق دەرچوو. دەستەی دەستپاکیی عێراق ئەمڕۆ…

