2024-01-08 18:55:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریكاری پێشووتری وەزارەتی دارایی عێراق رایدەگەیەنێت، بە هەمواركردنی دوو بڕگەی یاسای بودجە كێشەی مووچە و نەوتی هەرێم چارەسەر…

The post بە دوو بڕگە كێشەی مووچە و نەوت لە هەرێم چارەسەردەبێت appeared first on Esta Media Network.