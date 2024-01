2024-01-08 20:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مامۆستایانی ناڕازی رایدەگەیەنن، “بە ئیرادەیەکی بەهێزتر لە رابردوو بەڵێنی خۆڕاگری و رووبەڕووبونەوەی فشارەکان دەدەین و هیچ کات ناچینە…

The post مامۆستایانی ناڕازی لەبارەی شکاندنی بایکۆتەوە روونکردنەوەیەکیان بڵاوکردەوە appeared first on Esta Media Network.