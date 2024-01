2024-01-08 21:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕین داوا لە مامۆستا و خوێندکاران دەکات لە سبەینێوە بگەڕێنەوە ناوەندەکانی خوێندن. لە راگەیاندراوێکی ئیدارەی سەربەخۆی…

