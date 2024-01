2024-01-08 22:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەڵبەندی هەولێری یەكێتی ناڕەزایی بەرامبەر دەستگیركردنی كاسبكارێكی شارەكە لەسەر رەخنەگرتن دەردەبڕێت و دەڵێت، باج خستنەسەر قسە و ناڕەزایی…

The post یەكێتی: باج خستنەسەر ناڕەزایی خەڵك پێشهاتێکی زۆر مەترسیدارە appeared first on Esta Media Network.