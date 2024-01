2024-01-08 22:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای ئەوەی كاسبكارێك لە هەولێر بەهۆی رەخنەگرتن لە دەسەڵاتداران و گازندە لە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتییان دەستگیركرا، سەرچاوەیەكی…

The post ئێستا وردەكاریی دەستگیركردنی نانەواكەی هەولێر ئاشكرادەكات appeared first on Esta Media Network.