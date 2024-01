2024-01-09 09:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەسەڵاتدارانی ئەمریکا رایانگەیاندووە، شۆفێری ئۆتۆمبێلێکیان لە نزیک کۆشکی سپی دەستگیرکردووە، دوای ئەوەی خۆی بە دیواری کۆشکی سەرۆکایەتیدا کێشاوە،…

The post شۆفێری ئۆتۆمبێلێک دوای ئەوەی خۆی بە کۆشکی سپیدا کێشا دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.