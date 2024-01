2024-01-09 09:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێکی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا رایگەیاند، نیازی کشانەوەی هێزە سەربازییەکانیان لە عێراق نییە. پاتریک رایدەر جەنەراڵی هێزی ئاسمانی ئەمریکا…

