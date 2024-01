2024-01-09 11:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسی هەرێم پێشبینیییەکانی ئەمڕۆ و سبەی بڵاوکردەوە و دەڵێت، “بارانبارین لەمڕۆوە دەستپێدەکات”، دەستەی کەشناسی عێراقیش پێشبینی بەفربارین دەکات…

The post کەشناسی: بارانبارین دەستپێدەکاتەوە و ئەگەری بەفربارینیش هەیە appeared first on Esta Media Network.